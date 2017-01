De vriend van kersverse Miss België is geen onbekende (en hij maakt zich geen zorgen)

Door: Stijn Van Hove

15/01/17 - 00u46 Bron: Eigen berichtgeving

Stefaan, de broer van acteur Louis Talpe, mag zijn vriendin vanaf nu officieel de mooiste van het land noemen sinds Romanie Schotte tot Miss België werd verkozen. Dat heel wat relaties stranden na de bekroning, weet Stefaan. Toch zei hij zaterdagavond dat hij zich geen zorgen over zijn toekomst in de liefde maakt.

Het liefdessprookje van Romanie en Stefaan begon ongeveer een jaar geleden op vakantie in Spanje. De trotse partner zei zaterdag dat zijn vriendin van hem niet moest deelnemen aan de verkiezing: "Ik vind Romanie sowieso de mooiste." Of hij niet bang is dat hun relatie het komende jaar niet zal overleven? "Ik weet dat er al heel wat relaties gestrand zijn na de bekroning van een miss. Maar nee, ik maak me geen zorgen. Ik heb er wel vertrouwen in dat we dit samen zullen doorkomen."



Ook Romanies zijn heel trots. Papa Christophe (zakenman) en mama Dominique (dokter): "Ze heeft hier heel hard voor gewerkt en we hebben haar altijd gesteund. Eens ze besliste deel te nemen, zijn we met de hele familie achter haar gaan staan."



Zaterdagavond zei Romanie nog dat ze uit de lucht viel toen haar naam werd afgeroepen vlak voor de bekroning. "Ik had dit niet verwacht. Ik vond de concurrentie erg zwaar en kon op geen enkel ogenblik mijn kansen inschatten. Maar ik ben natuurlijk West-Vlaamse en als West-Vlamingen ergens aan deelnemen, is dat altijd om te winnen. (lacht) Als Miss wil ik me vooral inzetten voor liefdadigheid. Lenty trok dit jaar naar Cambodja en ik wil graag in haar voetsporen volgen."