Model Evelyn ziet geen graten in missverkiezing voor 15 maanden oude dochter

13/01/17 - 00u22 Bron: eigen berichtgeving

Evelyne en dochter Elysée. © Joke Couvreur.

Elysée Maddens is amper 15 maanden oud. Toch schopte ze het samen met haar mama Evelyn Vandeputte (27) al tot de ­halve finale van Top Model Belgium, één van de belangrijkste modellenwedstrijden in ­België.

Elysée dingt mee naar de titel bij de kinderen tussen 1 en 13 jaar, haar mama strijdt voor de titel in de categorie 'girls ­beauty', voor dames tussen 27 en 40 jaar. ­



Opmerkelijk, zeker nu de Vlaamse regering eerder deze week stappen zette om schoonheidswedstrijden voor kinderen onder de

16 jaar te verbieden.



"Elysée is te jong om te ­beseffen dat ze deelneemt aan een wedstrijd, maar ik zie dat ze het leuk vindt om op de foto te staan en opgedirkt te worden", zegt Evelyn. "Ik ga haar nooit dwingen. Ik heb een hekel aan die Amerikaanse wedstrijden die je soms op tv ziet. Wil ze later deelnemen aan verkiezingen, dan zal ik haar steunen. Trekt ze liever een overall aan om haar papa te helpen in z'n interieurbedrijf, dan is het ook goed."