Pikante onthullingen in boek Galant

12/01/17 - 19u49 Bron: vtmnieuws.be

video

Jacqueline Galant, tot mei vorig jaar minister van mobiliteit, heeft een boek uitgebracht: 'Galant, je vous dis merde!' Ze heeft het over haar mandaat als minister en de moeilijke relatie met haar MR-partijgenoot Didier Reynders - die ze verantwoordelijk acht voor de val van haar politieke carrière. Maar meest opvallend is toch wel dat ze zonder blozen vertelt over de seksuele appetijt van haar voormalige collega's. Vandaag kan Jacqueline Galant opnieuw lachen. Anders was het negen maanden geleden. Toen lag ze zwaar onder vuur omdat ze waarschuwingen zou hebben genegeerd over een gebrekkige veiligheid op de luchthaven in Zaventem. Maar nu is ze terug. Galant haalt in haar boek zwaar uit naar haar voormalig mannelijke collega's. "Ik reken met niemand af en val niemand aan. Ik zeg alleen dat men niet mag vergeten wat er binnen de partij is gebeurd", aldus Galant, die in haar boek de ene aanval na de andere lanceert. 'Politici zijn zo. Onder hun kostuum zijn het jongens van 18, die aan de universiteit aan 'binge drinking' doen, en willen kijken wie 'de grootste' heeft.', staat te lezen in het boek.