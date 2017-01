Door: redactie

10/01/17 - 20u36 Bron: vtmnieuws.be

video

Koen Wauters was vanmorgen voor één keer leerkracht in de school van zijn zoontje in Heffen, bij Mechelen. Hij gaf les over kinderrechten en vooral over het recht op spelen. Koen Wauters is peter van het Plan België en zet zich al jaren in voor de rechten van het kind.