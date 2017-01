"Rechters blijven herinneren aan wat gebeurd is"

Door: redactie

9/01/17 - 13u47 Bron: vtmnieuws.be

video

Nu donderdag, op 12 januari, start op VTM de vierde reeks van De Kroongetuigen. De reeks zal starten met De zaak Ronald Janssen. Vanochtend werd het seizoen officieel voorgesteld op een persconferentie, en ook de ouders van de vermoorde Annick Van Uytsel waren aanwezig. Annick Van Uytsel was een van de slachtoffers van Ronald Janssen. Zij werd in 2007 vermoord. Pas drie jaar later, na de dood van Shana Appeltans en Kevin Paulus, kwam aan het licht wie de moordenaar was. De ouders van Annick vinden de aflevering dan ook erg belangrijk. "Toekomstige rechters zullen moeten beslissen of hij vervroegd vrijkomt of niet. Ik wil dat die mensen goed weten wat er is gebeurd, aan de hand van beelden", aldus Eddy Van Uytsel. In de uitzending wordt heel het dossier gereconstrueerd. Op basis van feiten uit het onderzoek, verhoren en bekentenissen van Janssen. De moordenaar werd in 2011 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.