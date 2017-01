Bekkari: "Diëten? Dat is geen honger lijden"

Door: redactie

8/01/17

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari is razend populair. Dat bleek dit weekend nog maar eens in de Ghelamco-arena in Gent. Ze kwam haar derde 'Nooit meer diëten'-boek voorstellen en daar kwamen tweeduizend fans op af. Bekkari heeft intussen al meer dan honderdduizend van haar voedingsboeken verkocht. Sandra Bekkari wil niet dat we op dieet gaan maar dat we anders gaan leven. Ze verkocht bijna honderdduizend boeken in anderhalf jaar tijd. Zowel mannen als vrouwen willen alles weten over haar zogenaamde Sana-methode. Bekkari wil vooral dat niemand honger lijdt en toch gezond leeft en eet.