Door: redactie

7/01/17 - 20u08 Bron: vtmnieuws.be

Plopsaland in De Panne gaat honderdvijftig vakantiehuizen bouwen, vlak naast het pretpark. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Elke vakantiehuis krijgt een thema, je kan dan bijvoorbeeld in een Bumba- of een K3-huis logeren. Plopsa investeert vijftig miljoen euro om bezoekers de kans te geven vlakbij het park te overnachten.