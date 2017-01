Door: redactie

7/01/17

Wordt 2017 het jaar van de robots? Op CES in Las Vegas, de grootste gadgetbeurs ter wereld zijn massaal veel bedrijven aanwezig om hun eigen robots voor te stellen. We kennen ze al als stofzuigers of grasmaaiers, maar de nieuwe exemplaren zijn gemaakt om ons gezelschap te houden of om ons te entertainen. Al zijn ze niet allemaal even nuttig.