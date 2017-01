Theaterstuk 'Blind Date' met Karen Damen in première in Antwerpen

redactie

6/01/17 - 22u38

Theaterstuk 'Blind Date' is in première gegaan in het Fakkeltheater in Antwerpen. In het stuk speelt Karen Damen de rol van Daisy Pront die zich inschrijft in het populaire datingprogramma 'Blind Date', gepresenteerd door de flamboyante Willem Verpoten (Kurt Rogiers). Door het overdonderende succes werden enkele extra voorstellingen ingelast.

Karen Damen gaat in 'Blind Date' als Daisy Pront op zoek naar haar prins op het witte paard. In de show maakt ze kennis met drie vrijgezellen en presentator Willem. Maar zijn die onbekende mannen 'achter de wand' wel haar type? En verandert de ultieme droomreis niet in haar grootste nachtmerrie?

Naast Karen Damen en Kurt Rogiers spelen ook Peter Van Asbroeck, Manou Kersting en Aron Wade mee. Zij spelen de rol van 'jagers' die Karen Damen het hof proberen te maken in de show. Sven De Ridder regisseerde het stuk.