Magisch huwelijksaanzoek tijdens 'Beauty and the Beast': "Ik wou altijd al iets speciaals doen voor hem"

28/12/16 - 21u13

video Opschudding bij de musical 'Beauty and the Beast' in Flanders Expo Gent: Lorenzo Martens vroeg plots zijn vriend Sander Gerritsen, in aanwezigheid van Josje Huisman, Jan schepens en meer dan 3000 getuigen, op een sprookjesachtige manier ten huwelijk.

"Ik wou altijd al iets heel speciaal doen voor mijn vriend Sander," vertelt een dolgelukkige Lorenzo. "Sander is een enorme fan van de musical 'Beauty and the Beast' en omdat ik mijn aanzoek groot wou aanpakken, contacteerde ik Marmalade, het productiehuis achter de musical. Het productieteam was meteen bereid om mee te werken en de musical voor ons een nog betoverender einde te geven. 'Beauty and the Beast' is een van de populairste sprookjes van het moment, maar het heeft ook een mooie betekenis in onze relatie. Mijn vriend deed een aantal jaar geleden auditie bij Hollands Got Talent en zong 'If I Can't Love Her' bij de audities. Dit is een nummer uit de musical. Ik was toen werkzaam in de productie van het programma en zo is de vonk overgeslagen..."



Tijdens het slotapplaus ging Lorenzo het podium op en vroeg hij zijn niets vermoedende vriend ten huwelijk. Zowel de cast als het verraste publiek reageerde uitbundig. Het verloofde stel kreeg vervolgens een glas champagne om na te genieten achter de schermen.



Op 2 januari 2017 speelt 'Beauty and the Beast' de allerlaatste voorstelling. Daarna is het definitief afgelopen. Tickets zijn te verkrijgen via www.beautyandthebeast.be.