Deze prent toont alle iconen die ons verlieten in 2016

28/12/16 - 15u31 Bron: The Independent

© Tumblr/Christhebarker.

2016 heeft er diep ingehakt. Van David Bowie tot Mohammed Ali, van Prince tot Carrie Fisher, allemaal moesten we ze afgeven. De Britse artiest Chris Barker baseerde zich op de legendarische hoes van Beatles-album 'Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band' om te tonen hoeveel iconen ons dit jaar verlieten.

Baker begon aan de prent op de avond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het eerste item dat hij aan het canvas toevoegde was een 'Make America Great Again'-pet, waarna hij alle overleden bekendheden toevoegde.



In november gooide Barker al een eerste versie van de prent online, maar helaas moest hij zijn werk nog constant updaten met nieuwe overleden celebrities, onder wie George Michael en Carrie Fisher. En de dood van die laatste heeft bij Barker de diepste indruk nagelaten: "Carrie Fisher was de prinses van de harten van verschillende generaties", aldus Barker.



De kunstenaar roept iedereen op om te doneren aan het 'Jo Cox memorialfonds'. Het Britse parlementslid en tegenstandster van de brexit werd vermoord door een rechtse extremist. Cox kreeg trouwens ook een plekje op de prent.



Barker heeft een handleiding bij de prent toegevoegd met alle namen. En de oplettende kijker spot ongetwijfeld ook de grote Tobleronereep, die dit jaar werd vervangen door een kleiner exemplaar.