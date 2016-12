Kourtney Kardashian geeft oma klassieke sportwagen cadeau

Bewerkt door: Redactie

Kourtney Kardashian gaf haar oma wel een heel bijzonder kerstgeschenk: een sportwagen. En de twee besloten samen een testritje te maken, zo weet Entertainment Tonight.

De 37-jarige realityster gaf samen met haar zussen een gloednieuwe Thunderbird uit 1956 aan hun oma, MJ. Kourtney plaatste een foto op Instagram met oma achter het stuur. "MJ", gevolgd door een hartje, schreef ze.



Later plaatste Kourtney een Snapchat waarin oma vertelt over het besturen van de Thunderbird. "Het is moeilijk te besturen. Het is een 'muscle car', dus je hebt er wel spieren voor nodig", aldus oma MJ. "Het is net als vroeger", vervolgt ze.



Ook de moeder en manager van de Kardashians, Kris Jenner, kreeg een rode Thunderbird uit 1956. "Ik heb geen woorden voor dit prachtige cadeau van mijn kinderen", schreef Jenner bij een foto van de klassieke bolide op Instagram.