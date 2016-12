'Film van het Jaar' staat stil bij dood Bas

Door: redactie

27/12/16

video Vanavond kan je op VTM kijken naar De Film van het Jaar, een terugblik op een bewogen 2016. Het was een jaar waarin we afscheid moesten nemen van heel wat grote namen, maar regisseur Dominique Deruddere had ook aandacht voor de mindere bekende helden.

"Het verhaal van de kleine Bas heeft me enorm aangegrepen", zegt de regisseur in de studio's van VTM NIEUWS. Bas verscheen eerder dit jaar in het VTM-programma CATHéRINE. Hij moest wachten op een nieuw hart, maar bij de operatie liep iets mis en Bas overleed.



De jongen heeft altijd gezegd dat hij zelf organen wou doneren, en heeft dat ook gedaan. De ouders van de jongen startten een eigen vzw, om mensen te overtuigen zich te registreren als donor.



"We hebben in de Film van het Jaar ook een stukje aandacht aan hem geschonken, en dat verdiende hij", aldus Deruddere. Lees ook Bas, die harttransplantatie kreeg in 'CATHéRINE', is overleden: "Hij vroeg of hij zelf ook nog donor kon zijn"

Hartpatiëntje Bas redde nog vijf levens