Door: redactie

26/12/16 - 20u18 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanmiddag is in Plopsaland De Panne de Samson en Gert Kerstshow in première gegaan. Een feest voor de kinderen, voor de ouders pure nostalgie. Want het is al de 26e editie van de show, ze hebben dus zelf dikwijls als kind meegezongen en gelachen met de hond die zich de hele tijd verspreekt.