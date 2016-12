Akon investeert 1 miljard dollar in Afrika: "Ik begon me schuldig te voelen om mijn rijkdom te tonen aan mensen die afzien"

Door: redactie

Rapper Akon wil Afrika de komende jaren ter hulp schieten, dat vertelde de artiest aan een journalist van de Senegalese zender Virgin Radio. De man verklaarde hoe hij op het plan kwam toen hij de realiteit van het continent met eigen ogen zag. Akon groeide zelf op in Senegal, voor hij met zijn familie naar de VS verhuisde.

Akon wil één miljard dollar investeren om mensen in nood te helpen. "Het was niet gemakkelijk om te organiseren, maar we zijn erin geslaagd om het eerste miljard in te zamelen. We hebben grote projecten voor Afrika," zegt hij. "Mensen hebben nood aan elektriciteit, stromend water en basisinfrastructuur."



"Er is veel vooruitgang te boeken op verschillende plaatsen in de wereld," aldus Akon. "Mensen zijn niet op de hoogte omdat ze wat ze hebben vanzelfsprekend vinden. Ze hebben nooit echte armoede gekend. Wanneer je de kans hebt om te reizen en die miserie te zien, dan wil je een manier vinden om iets te doen," gaat hij verder.



Akon zegt dat hij zijn eigen leven ook omgegooid heeft. Terwijl hij vroeger kwistig was met geld, is dat nu niet meer het geval. "Met de tijd heb ik geleerd dat er zoveel dingen te doen zijn en veel mensen hebben hulp nodig. Ik begon me schuldig te voelen om mijn rijkdom te tonen aan mensen die afzien. Ik heb dorpjes bezocht terwijl ik oorbellen of horloges droeg van 50.000 dollar, terwijl de mensen voor mijn ogen afzagen. Ik heb besloten dat het allemaal overbodig was. Als je erover nadenkt, is het gewoon opzichtig, het dient tot niets. Ik heb besloten om mijn naasten te helpen."