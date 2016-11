Leuvense wint EK Poetry Slam

Door: redactie

27/11/16 - 01u31 Bron: Belga

Carmien Michels © Twitter: @carmienmichels.

De Leuvense Carmien Michels heeft zaterdagavond in haar thuisstad het Europees Kampioenschap Poetry Slam gewonnen en mag binnenkort in Parijs deelnemen aan het Wereldkampioenschap. Dat meldt de vzw Creatief Schrijven, die het EK dit jaar al voor de tweede maal organiseerde. Rory Jones uit Ierland werd tweede en Marius Martynenko uit Litouwen eindigde derde.

Poetry Slam wordt vaak omschreven als een boksmatch met woorden en is een concept waarbij de dichter het voor een publiek moet opnemen tegen andere dichters en dat publiek moet proberen overtuigen, zowel met zijn teksten als met zijn performance. De dichter krijgt daarvoor drie minuten de tijd.



Utopia

Na het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam eind oktober, coördineerde Creatief Schrijven vzw dit jaar ook het Europees Kampioenschap Poetry Slam. Op uitnodiging van de Stad Leuven haalde Creatief Schrijven de 20 Europese kampioenendichters naar België en liet hen o.a. ook reflecteren over het thema "Utopia", naar aanleiding van het feestjaar voor rond het gelijknamige werk van Thomas More.



Vakjury

De 20 dichters werden beoordeeld door een vakjury die bestond uit Saskia De Coster (auteur), Sara Vertongen (actrice), Jaan (coördinator Poetry Slam Estland), Simon Raket (Belgisch Kampioen Poetry Slam 2015) en David Troch (stadsdichter Gent). Zaterdagnamiddag overleefden tien dichters de halve finale, waarna ze 's avonds tijdens de finale een tekst brachten over hun ideale wereld, hun Utopia. Die zijn ook gebundeld in het boekje 'The future is more' dat verkrijgbaar is bij Creatief Schrijven vzw.



Voor het eerst in de relatief jonge geschiedenis van het EK was de wedstrijd live te volgen.



De 21-jarige Giovanni Centola uit Dour, eind oktober nog tot Belgisch kampioen gekroond, werd vijfde. Bence Barany uit Hongarije werd tot publiekswinnaar uitverkoren.