Sinterklaas en pieten bezoeken VTM

Door: redactie

26/11/16 - 20u01 Bron: vtmnieuws.be

video

Het zijn drukke dagen voor de Sint maar vanmiddag had hij toch even tijd om MEDIALAAN te bezoeken. De heilige man werd warm onthaald door Olga Leyers en de broers Coppens en natuurlijk veel enthousiaste kinderen. Sinterklaas had natuurlijk ook zijn grote boek bij om te kijken of alle kindjes braaf waren geweest. Geen enkele kindje had zich volgens de Sint misdragen en dat werd beloond met snoep en cadeautjes! Veel kinderen hadden voor de Sint tekeningen gemaakt en enkele kleintjes waren zo flink om hun tutje aan de Sint de geven. Hij beloofde hen dan ook dat ze op zes december een extra cadeautje krijgen.