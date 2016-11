Beroemde fotograaf (83) pleegt zelfmoord nadat hij beschuldigd werd van verkrachting

Sven Van Malderen

David Hamilton heeft op 83-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd in zijn woning in Parijs. Dat meldt Europe 1. Zijn buurman zou hem levenloos aangetroffen hebben in zijn appartement, naast zijn lichaam werd medicatie gevonden.

De Britse fotograaf was in opspraak gekomen omdat hij enkele vrouwen verkracht zou hebben. Vorige week vrijdag had de Franse tv-presentatrice Flavie Flament hem nog expliciet aangewezen als dader. "Ik heb het niet gedaan. Ik ben onschuldig tot het tegendeel bewezen is", reageerde Hamilton drie dagen geleden.



De vrouw had vorige maand een boek uitgebracht met de titel 'La Consolation'. Ze vertelde daarin dat ze op 13-jarige leeftijd verkracht geweest is door een bekende fotograaf. Al snel deed de naam van Hamilton de ronde op sociale media.



"Verschillende klachten"

Hamilton voelde zich daarop verplicht om via de Waalse site Sudinfo zijn onschuld uit te schreeuwen. Hij wees er fijntjes op dat haar werk onder de noemer fictie valt.



Deze week doken er echter twee nieuwe getuigenissen tegen hem op. "De aanstookster van deze lynchpartij in de media geeft niet op. Nu laat ze anderen ook al leugens vertellen. De komende dagen zal ik verschillende klachten indienen", luidde zijn respons. Zo ver is het niet meer gekomen.



"Ik heb Flavie aan de lijn gehad, ze is kapot van het nieuws", reageert haar uitgeefster Karina Hocine. "Onze gevoelens worden heen en weer geslingerd. Enerzijds schokt dit ons als mens, anderzijds zijn we boos omdat hij het gerecht niet de tijd gegund heeft om haar werk te doen."



Beschuldigd van kinderpornografie

Tegen het einde van de jaren '60 had Hamilton een kenmerkende stijl ontwikkeld. Hij had succes met tientallen fotoboeken die gezamenlijk een miljoenenoplage haalden.



Hij werkte ook vaak met meisjes in hun jonge tienerjaren. Hamilton werd beschuldigd van kinderpornografie, in de jaren '90 volgde in de VS en Engeland zelfs protest tegen boekhandels die zijn werk aanboden.



Hamiltons soft focus-stijl laat zich kenmerken door opzettelijk vage foto's. "Zijn plaatjes hebben lange tijd een voorname rol gespeeld in het debat over wat als kunst en wat als pornografie moet opgevat worden", klonk het in The Guardian. De man regisseerde ook een aantal films.