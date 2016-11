Door: redactie

"We hopen dat we genoeg geld bijeen krijgen om jongeren een 'plek' aan te bieden waar ze terecht kunnen zonder dat hen een label wordt opgeplakt", aldus Rode Neuzen-ambassadrice Evi Hanssen en voorzitter van het bestuurscomité Bruno Vanobbergen. Concreet gaat het om vijf Rode Neuzen Huizen, een per provincie. Jongeren kunnen zich er ontspannen maar ook psychologische hulp krijgen.