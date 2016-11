'Salamander' krijgt Amerikaanse remake

Door: redactie

22/11/16

Filip Peeters in 'Salamander' © VRT.

De Amerikaanse omroep ABC heeft de rechten gekocht voor de remake van de Vlaamse serie 'Salamander'. Dat meldt Deadline.

'Salamander' is gebaseerd op de Belgische serie over een bankroof waarbij 66 kluizen worden leeggeroofd in de kleine familiebank Jonkhere in Brussel. De daders laten geen enkel spoor achter. De gedupeerden besluiten de zaak te verzwijgen.



Als hoofdinspecteur Paul Gerardi van de FGP Brussel, een rol van Filip Peeters, de zaak wil onderzoeken, wordt hij acuut op non-actief gezet. Dit weerhoudt hem er echter niet van door te blijven zoeken. Zijn leven komt op het spel te staan als ook de krakers achter zijn identiteit komen.



In België was de Vlaamse productie te zien op de publieke zender Eén, in Nederland was de serie te zien op NPO 1 en het themakanaal RTL Crime.