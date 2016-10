Karl Lagerfeld komt met eigen hotelketen

Door: redactie

17/10/16 - 19u23 Bron: Belga

Karl Lagerfeld © afp.

Karl Lagerfeld, artistiek directeur bij Chanel, komt met een eigen hotelketen die zijn naam zal dragen. De opening van het eerste hotel, met zes sterren in de Chinese gokhoofdstad Macao, is voorzien voor 2018.

De Duitse couturier werkte in het verleden al samen met het Parijse luxehotel Le Crillon, waar hij een suite creëerde, en met het Metropole Hotel in Monaco, waar hij het zwembad en de buitenruimte ontwierp. Nu komt er dus een keten die zijn eigen naam zal dragen. Andere ontwerpers als Armani en Versace waren hem trouwens al voor.



Het luxehotel in Macao zal 2.000 kamers tellen en komt in het Lisboa Palace Complex, een domein waar ook casino's, restaurants en andere hotels gelegen zijn.



Na Macao zullen andere projecten elders ter wereld worden bestudeerd, luidt het vandaag.