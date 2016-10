Door: redactie

16/10/16 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video

In de Zuiderkroon in Antwerpen is gisteravond het nieuwe seizoen van het tv-programma 'Wat Als?' voorgesteld. Het was een evenement ten voordele van Rode Neuzendag: het initiatief van Qmusic en VTM om jongeren met psychische problemen te steunen. Alle acteurs waren aanwezig en voor de gelegenheid uiteraard allemaal met een rode neus.