Pamela Anderson pleit voor echte liefde in plaats van porno: "we zeggen niet 'geen seks', we willen betere seks"

Door: redactie

14/10/16 - 18u36 Bron: Mirror.co.uk

© EPA.

Pamela Anderson heeft vanmorgen tijdens een Britse talkshow gepleit voor een "sensuele revolutie". De 'Baywatch'-actrice voert momenteel een campagne waarin ze mensen oproept om niet meer naar porno te kijken.

"Maar ik vond Playboy niet pornografisch," aldus Anderson. "Ik ben een romanticus. Ben je ooit als een pornoster behandeld in bed," vraagt ze aan de presentatrice Ruth Langsford. "Het is helemaal niet tof, gekletst en geslagen worden, uitgescholden, seksspelletjes, bespuwd worden... Dat is seks tegenwoordig."



Toen Langsford haar vroeg of ze dat zelf ervaren had, antwoordde de actrice: "Ja en ik wil dat nooit meer meemaken. Ik denk dat mensen me dat beeld ook opplakken, dat ik wild en gek moet zijn en dan denk ik... god, deze pornoverslaving... Als je als vrouw, levend, ademend in bed ligt en je man zit in de badkamer met de computer, dan is er iets aan de hand."



Co-presentator Eammon Holmes probeerde de sfeer wat te verlichten en zei "ik kan me niet voorstellen dat een echtgenoot van jou in de badkamer op een computer naar porno zit te kijken..." Maar Anderson legde uit dat ze het wel meegemaakt had en naaste vrienden ook.



"We willen een sensuele revolutie, intimiteit in een relatie betekent zoveel betere seks. We zijn niet preuts. We zeggen niet 'geen seks', we hebben het over betere seks," lichtte ze toe.



"Ik ben graag sexy. Elke vraag is graag sexy," vertelt Anderson. "Ik heb aandacht verkeerd geïnterpreteerd als liefde. Er zijn dingen in mij leven waar ik spijt van heb," aldus de actrice. "Ik ben blij dat ik dit perspectief heb. En dat ik een autoriteit ben inzake dit onderwerp."



Anderson had in de studio het gezelschap van rabbijn Shmuley Boteach, een persoonlijke vriend. Die beklemtoonde dat ze onder geen beding porno wilden verbieden. "Integendeel. We willen een sensuele revolutie die een erotische band tussen man en vrouwen intenser maakt, zeker in het huwelijk."