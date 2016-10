Italiaanse toneelschrijver en Nobelprijswinnaar Dario Fo overleden

Door: redactie

13/10/16 - 09u53 Bron: Belga

Dario Fo in 2006. © afp.

De Italiaanse toneelschrijver en acteur Dario Fo is vandaag overleden. Hij werd 90. Dat is vernomen van Mario Pirovano, al jaar en dag een vriend van Fo die het werk van de toneelschrijver opvoerde in het Engels. Dario Fo won in 1997 de Nobelprijs voor de Literatuur.