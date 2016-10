Is dit meest epische festival ooit?

Door: redactie

9/10/16 - 20u43 Bron: vtmnieuws.be

video

In de woestijn van Californië heeft dit weekend een onwaarschijnlijk driedaags rockfestival plaats, Desert Trip. Nooit eerder stonden zoveel oude rockers samen op één affiche. Vrijdagavond werd de aftrap gegeven door Bob Dylan en daarna de Rolling Stones. Voor het festival werd op een schitterende locatie in de woestijn een hele infrastructuur opgebouwd. Elke dag is uitverkocht met 80.000 fans, die honderden dollars betaald hebben. De gemiddelde leeftijd van de muzikanten is maar liefst 72,5 jaar, en ze zijn allemaal even legendarisch. Vanavond wordt afgerond met Roger Waters en The Who. Gisteravond waren Neil Young en Paul McCartney aan de beurt.