Nieuw lief Sean Penn (57) jonger dan zijn eigen dochter

7/10/16 - 05u43 Bron: ANP

© EPA.

Sean Penn heeft een nieuwe liefde. De acteur is volgens showbizzsite E! gespot met de 24-jarige dochter van 'Law & Order'-acteur Vincent D'Onofrio.

Leila George is daarmee een jaar jonger dan Seans dochter met Robin Wright, de 25-jarige Dylan. Sean (57) is een jaar jonger dan de vader van zijn nieuwe vriendin.



Dates

De Oscarwinnaar werd volgens de entertainmentsite de laatste tijd geregeld gespot op dates met Leila. De Australische actrice postte twee weken geleden ook een foto van haar en Sean in een opnamestudio in Malibu. Daily Mail plaatste gisteren foto's waarop de twee zoenend te zien zijn tijdens een romantische trip naar Hawaii.