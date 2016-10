De ontplofte kanarie, een jaar later: "Conchita zonder glitters is als conchita zonder wurst"

Door: redactie

6/10/16 - 17u22 Bron: VIJF

video

Een kerstbal, een discobal... Jani werd in Zo Man Zo Vrouw een jaar geleden verblind door de blingbling van Conchita. Helemaal afscheid daarvan nemen wou ze wel niet. "Conchita zonder glitters is als conchita zonder wurst", zei ze daarover.



De glitters waren echter niet het enige probleem, want Jani vergeleek een outfit bijvoorbeeld met "een uitgekakte kanarie die dan is ontploft". En dan moest de kleerkast van Conchita's man Kerim nog komen...