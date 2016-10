Sergio brengt 'Simple Food' uit

Door: redactie

5/10/16 - 22u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Sergio Herman gaat Jeroen Meus achterna en komt met zijn nieuwe kookboek 'Simple Food' op de markt. De naam zegt het al: eenvoudig eten dat Herman graag zelf voor familie en vrienden maakt, zonder al te veel foefjes. Gerechten die iedereen zou moeten kunnen maken. Thuis kookt Herman met evenveel plezier als in de keuken, "maar dan mag het al eens zonder de pincet", vertelt de kok al lachend. Zo staat er ook bijvoorbeeld een durum in het boek, iets wat hij in zijn restaurants niet zou serveren. Met evenveel passie dus, maar net iets nonchalanter.