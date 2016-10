Door: redactie

Vijf beloftevolle chefs hebben vanmorgen gestreden om de titel Beste kok van België. Wie de titel wint, weten we straks pas. Maar het was in elk geval zwoegen en zweten. De chefs moesten elk 3 gerechten maken, onder andere een voorgerecht met kreeft, prei en oude kaas. Die werden dan geanalyseerd en beoordeeld door de jury, Peter Goossens en Gert De Mangeleer.