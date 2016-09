Josje speelt hoofdrol in musical 'Beauty and the Beast'

Door: redactie

Beauty and the Beast', een van de meest succesvolle en geliefde musicals aller tijden, komt vanaf 10 december naar Flanders Expo. Niemand minder dan Josje Huisman zal de titelrol spelen. Jan Schepens neemt de rol van 'the Beast' op zich. Peter Van de Velde, Eline De Munck, Ivan Pecnik, Dieter Troubleyn, Peter Thyssen en Barbara Dex zijn enkelen van de bekende gezichten die de topcast vervolledigen.



De musical betekent voor het Belgische productiehuis Marmalade de eerste stap naar live-entertainment. Ish Ait Hamou (o.a. bekend van 'So You Think You Can Dance') staat in voor de 'Creatieve supervisie Choreografie & Staging'. De regie ligt in handen van Christophe Ameye.



"We brengen het bekende Disneyverhaal met de al even populaire liedjes. Toch wordt het geen musical in de meest traditionele zin van het woord", zegt producent Yoshi Aesaert. "De bezoeker mag zich verwachten aan een totaalspektakel waarbij men al van bij de ingang wordt ondergedompeld in de sprookjesachtige wereld van 'Beauty and the Beast'. Beleving staat hierbij centraal. We willen een verrassende en ontroerende ervaring creëren voor jong en oud," aldus Aesaert.



De ticketverkoop start vanaf 1 oktober. Meer info vind je op www.beautyandthebeast.be (online vanaf 1 oktober). Tickets kunnen online of telefonisch besteld worden via 070 660 601 (max. 0,30 cent/minuut).