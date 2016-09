Artiest schildert met zijn geslacht portret van Fajah

Tom Tates

29/09/16 - 21u34

De excentrieke Australische kunstenaar Tim Patch (66), die al jaren werkt onder de artiestennaam Pricasso, heeft vandaag op de Kamasutrabeurs in Utrecht met zijn geslachtsdeel een portret geschilderd van actrice-dj Fajah Lourens. Patch had een kwartiertje nodig om met zijn 'kwast' felle kleurtjes op een doek te smeren met als eindresultaat een afbeelding die redelijk op de brunette lijkt.

Het portret van Fajah. © Instagram.

Fajah onderging de schildersessie met rode koontjes en een brede grijns op haar gezicht en Pricasso schaamde zich er niet voor zijn penis onder het oog van vele toeschouwers eens goed aan het werk te zetten. De Australiër schildert pas zo'n tien jaar met zijn geslachtsdeel. Voor die tijd gebruikte hij normale penselen, maar dat vond hij uiteindelijk te gewoontjes. ,,Na wat speurwerk bleek dat er nog niemand was die met zijn piemel kon schilderen'', verklaarde hij zijn opmerkelijke koerswijziging eens in een interview.



Sinds 2006 is hij fulltime actief als Pricasso: een naam die is afgeleid van het Engelse vulgaire woord prick, wat penis betekent. Hij gebruikt alleen veilige verf en zacht canvas om zijn edele delen niet te beschadigen. Voordat hij gaat schilderen smeert hij de boel eerst, ter bescherming, in met vaseline. Een gemiddeld portret kost hem maximaal 20 minuten en Pricasso kan er niet meer maken dan een paar per dag. Daarna moet hij een week wachten, omdat door het schilderen zijn tere huid slijt.



Volgens Pricasso, zo legt hij uit op zijn site, wordt hij niet echt opgewonden van zijn manier van schilderen. ,,Daar zijn weer andere dingen voor nodig''.