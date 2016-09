Evi Hanssen houdt het niet droog bij Jonas

Door: redactie

27/09/16 - 19u01 Bron: vtmnieuws.be

video

Evi Hanssen vertelt vanavond de talkshow 'Jonas &Van Geel' op VTM waarom ze zich inzet voor de Rode Neuzen Dag. En dat valt Evi zwaar, er vloeien zelfs enkele traantjes. Haar broer Koen kampt namelijk al jaren met psychische problemen. "Ik weet niet of hij het wel goed vindt dat ik daar zo open over praat", zegt Evi Hanssen op de sofa van Jonas Van Geel. Jonas en Koen verrassen de presentatrice dan met een filmpje waarin haar broer Koen vertelt hoe fier hij op zijn zus is. De lieve woorden van haar broer Koen overvallen Evi duidelijk en ze houdt het niet droog. Gelukkig is Kürt Rogiers om de huilende Evi te troosten.