Wie raadt 'Het Geluid' bij Qmusic?

12/09/16 - 09u54 Bron: vtmnieuws.be

'Het Geluid' is terug! Het was vanmorgen tijdens de ochtendshow van Qmusic-dj's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen voor het eerst te horen. 'Het Geluid' van Qmusic steekt voortaan in een gloednieuw jasje: het zijn deze keer de luisteraars die het fragmentje kiezen. Iedereen kon de voorbije twee weken een geluid insturen via de Q-app. Dat deed ook Sofie, de bedenker van het eerste geluid. Wat ook nieuw is: Sofie kan euro20.000 winnen als het geluid niet wordt geraden. Hoe? De luisteraars kunnen zoals andere jaren deelnemen en diegene die het geluid raadt, wint het bedrag van dat moment. Dat begint met euro2.500 en bij elk fout antwoord komt er telkens honderd euro bij. Maar: als het bedrag de kaap van euro20.000 haalt en het is nog niet geraden, dan wint Sofie dat bedrag. De eerste keer dat 'Het Geluid' de kaap van euro20.000 kan halen, is op 21 oktober 2016. Is het tegen dan nog niet geraden, dan is het bedrag voor Sofie. Iedereen kan elke werkdag meespelen. Sam & Heidi starten telkens om 08.30 met een speciale superronde, waarin de tiende, elfde én twaalfde beller na elkaar een gokje mogen wagen. Hierna zijn er elk uur in de voormiddag (9.30, 10.30 en 11.30) tijdens You Make Us Play - het voormiddagblok van Qmusic zonder dj tussen 09.00 en 12.00, waarbij de muziek wordt gekozen door een bepaalde beroepscategorie in Vlaanderen - nieuwe spelmomenten. Elke tiende beller die dan inbelt op het moment dat 'Het Geluid' wordt afgespeeld, mag een kans wagen. Iedereen kan hiervoor bellen naar het gratis nummer 0800 9 60 25. In de eerste superronde bij Sam & Heidi waagden de tiende, elfde en twaalfde beller een eerste gok en zij dachten dat het 'het openschuiven van een kachel', 'het klaarzetten van een stikmachine' of 'het schuiven met een balpen' was. Helaas waren de gokjes fout en zo is de eerste euro2.800 een feit.