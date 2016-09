Dit is het nieuwe geluid van Qmusic

Door: redactie

Vanaf vandaag is het weer zover: dan kan iedereen meedingen naar een grote geldprijs door het mysterieuze geluid op Qmusic te raden. Weet jij wat het is?

Vandaag om 8.30 was Het Geluid voor het eerst te horen in de ochtendshow van Qmusic-dj's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen. Het Geluid van Qmusic steekt voortaan in een gloednieuw jasje: het zijn dit keer de luisteraars die kiezen welk geluid het is. Hiervoor kon iedereen de voorbije twee weken een geluid insturen via de Q-app. Dat deed ook Sofie, de bedenker van het eerste geluid.



Wat ook nieuw is: Sofie kan 20.000 euro winnen als het geluid niet wordt geraden. Hoe? De luisteraars kunnen zoals andere jaren deelnemen en diegene die het geluid raadt, wint het bedrag van dat moment. Het bedrag begint met 2.500 euro en bij elk fout antwoord komt er telkens 100 euro bij. Maar: als het bedrag de kaap van 20.000 euro haalt en het is nog niet geraden, dan wint Sofie dat bedrag. De eerste keer dat Het Geluid de kaap van 20.000 euro kan halen, is op 21 oktober 2016.



Waag jij zelf ook een gokje?