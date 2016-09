62.000 feestvierders op City Parade in Brussel

Door: redactie

De City Parade in Brussel aan het Atomium heeft 62.000 feestvierders naar Brussel gelokt. Dat finaal cijfer geeft de organisatie mee. De politie telde meer dan 50.000 bezoekers om 21.30 uur, maar toen stroomde er nog steeds volk binnen.

"De 100.000 man hebben we niet gehaald ondanks het mooie weer, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Toch ben ik heel tevreden", vertelt organisator Claude Van Cools.



Er waren verhoogde controles aangekondigd vanwege het terreurniveau drie. Zo werden rugzakken systematisch gecontroleerd, was er een verhoogde politieaanwezigheid en werden er betonblokken geplaatst om voertuigen te weren. Toch werd het een namiddag zonder noemenswaardige problemen.



"De jeugd is echt braaf geworden. We hebben amper medische interventies gehad en ook qua controles aan de ingang is alles perfect verloren."



Het was van 2011 geleden dat de City Parade de hoofdstad nog eens aandeed. Voor de organisator en tevens Brusselaar Claude Van Cools was het een symbolische daad om het gratis festival terug te halen naar de hoofdstad.



"Het was een uitdaging om de City Parade opnieuw in Brussel te organiseren, want in Luik had ik misschien meer volk op de been gekregen. Maar ik wilde een signaal sturen en dat is gelukt", besluit Van Cools.