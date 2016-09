Legendarische Marilyn Monroe-jurk onder de hamer

Door: redactie

7/09/16 - 17u54 Bron: BBC News

© photo news.

De vleeskleurige jurk die Marilyn Monroe droeg wanneer ze in 1962 'Happy Birthday' zong voor de Amerikaanse president John F. Kennedy, wordt binnenkort geveild.

© ap.

Monroe droeg de jurk ter gelegenheid van de viering van JFK's 45ste verjaardag in Madison Square Garden in New York. Het kleed was zo strak dat het pas kon dichtgenaaid worden nadat de zangeres-actrice zich erin gehesen had.



Marilyn Monroe stierf minder dan drie maanden later. De president werd in 1963 doodgeschoten.



De jurk werd in 1999 verkocht voor 1,26 miljoen dollar, maar veilinghuis Julien's Auctions verwacht dat ze in november tot drie miljoen dollar (2,67 miljoen euro) kan opbrengen.



De avondjurk, gemaakt van zijdegaas en bedekt met duizenden strasssteentjes en pailletten, gaat onder de hamer in Los Angeles op 17 november. Tot dan wordt het kleed tentoongesteld in het Mana Contemporary-museum in Jersey City, New Jersey en in het Museum of Style Icons in Newbridge, Ierland.