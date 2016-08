Achtste kindje Mick Jagger kan op miljoenen rekenen

Door: redactie

Mick Jagger neemt zijn verantwoordelijkheid. De Rolling Stone heeft toegezegd maandelijks een aanzienlijk bedrag over te maken aan Melanie Hamrick, de danseres die Mick's achtste kind draagt.

Dat meldt The Mirror. De 29-jarige Melanie, die in december is uitgerekend, kan tevens op kosten van de 72-jarige Jagger een huis uitzoeken waar zij met haar kindje wil gaan wonen.



De twee hadden twee jaar lang een 'losse' relatie, toen Melanie zwanger raakte tijdens de tournee van de Rolling Stones in Zuid-Amerika. Mick, die benadrukt dat er geen sprake is van een hechte verbintenis, heeft evengoed officieel laten vastleggen dat het zijn kind straks aan niets zal ontbreken. Naar verluidt zou de rocker zo'n 3 miljoen euro hebben toegezegd.



Jerry Hall

Als de baby straks ter wereld komt, is dat 17 jaar nadat de Braziliaanse Luciana Gimenez in 1999 het leven schonk aan Mick's jongste kind Lucas. Ook heeft Jagger vier kinderen met Jerry Hall, een dochter met ex-vrouw Bianca Jagger en een dochter bij Marsha Hunt.