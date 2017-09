Sanne Cant na zege in hitte: "Heel gezond kan dit toch niet zijn"

Door: redactie

Sanne Cant imponeerde zondag in de hitte van het Amerikaanse Waterloo en behaalde haar tweede zege van het seizoen. Cant is meteen ook de nieuwe leidster in de Wereldbekerstand. Gespreksonderwerp nummer één was de hitte, 32 graden en meer, en het feit dat de rensters van de wedstrijdcommissarissen geen drinken mochten aannemen in de wedstrijd.

"Ik nam een heel slechte start en had schrik dat ik al heel snel in de wedstrijd veel energie zou moeten verbruiken om weer voorin plaats te nemen", begon Sanne Cant. "Iets voor halfkoers zat ik weer bij de eersten van het pak. Ik ging dan op kop rijden en kon een kloof slaan. Ik ben dan mijn eigen tempo blijven rijden om mijn motor niet op te blazen. Gelukkig werd de kloof met mijn concurrenten alsmaar groter. Echt zeker van mijn zege was ik pas in de slotronde. Ik ben tevreden dat ik het gevoel dat ik op training had nu terug in de wedstrijd heb kunnen laten zien."



Verboden te drinken

"Deze zege doet enorm veel deugd. Gelukkig was er een briesje komen opzetten, wat het iets draaglijker maakte. Bovendien besproeiden de toeschouwers ons met water. Maar ik snap niet waarom de wedstrijdcommissarissen niet toelieten drank aan te nemen in zulke verzengende temperaturen. Echt heel gezond kan dit toch niet zijn. Ik had een bidon mee in de fiets en kon zo toch nog wat drinken."



"Positief is wel dat we in deze cross hetzelfde prijzengeld krijgen als de mannen. Zo is het misschien mogelijk dat deze uitstap een nuloperatie kan worden in plaats van een zware investering", besloot Cant.