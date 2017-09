Christel Herremans richt nieuwe vrouwenploeg op, Sport Vlaanderen trekt zich terug

Bewerkt door Glenn Van Snick

Christel Herremans start vanaf 1 januari met een nieuw internationaal vrouwenteam. De Vlaamse overheid sponsort het team niet langer. Sport Vlaanderen-Guill d'Or verdwijnt, in de plaats komt Experza-Footlogix Ladies Cycling Team.

Vanaf volgend jaar is er geen Vlaams overheidsgeld meer voor het vrouwenteam. "Sport Vlaanderen trekt zich terug uit de vrouwenwielerploeg. Die beslissing van Vlaanderen past in het nieuwe sportactieplan van de Vlaamse overheid", verduidelijkt Christel Herremans. "Wielerbond Vlaanderen zal als enige organisatie verder aan de topsportwerking bouwen. Daarom is er geen ruimte meer voor de sponsoring van een professionele vrouwenwielerploeg. Ik blik tevreden terug op de succesvolle jaren met de Vlaamse overheid. Samen hebben we een aantal jonge talenten opgeleid. Zo begonnen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky hun carrière bij onze ploeg en vandaag staan ze aan de top van het vrouwenwielrennen."



De voorbije maanden ging Herremans op zoek naar sponsors. Uiteindelijk gaat ze in zee met Interimkantoor Experza en Footlogix, een merk van voetverzorgingsproducten en start ze een nieuwe UCI-ploeg, een internationale ploeg. "Jarenlang heb ik bij de Vlaamse overheid gevraagd om één of twee buitenlandse rensters in de ploeg op te nemen. Dat was niet mogelijk omdat Sport Vlaanderen alleen maar een Vlaamse opleidingsploeg wou zijn. Dat verandert nu. Dankzij de inbreng van interimkantoor Experza kunnen we de komende drie jaren alvast een sterke internationale vrouwenploeg op de wielerkaart zetten", meent de manager.



Herremans wil zich in de eerste plaats op het groeiende vrouwenveldrijden richten. "Publicitair gezien is het vrouwenveldrijden een uitstekende investering", stelt ze. "De sport groeit elka jaar en de interesse bij het publiek neemt toe. Daarom heb ik ex-wereldkampioene en huidig Europees kampioene in het veld Thalita de Jong twee jaar onder contract genomen." De nieuwe ploeg gaat ook een wegprogramma rijden en enkele rensters van Sport Vlaanderen-Guill d'Or, zoals Nathalie Bex en Jessy Druyts, maken mee de sprong. Later worden meer namen bekendgemaakt.