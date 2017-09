Kangoeroes Willebroek winnen openingswedstrijd van seizoen bij Leuven Bears

Door: redactie

22/09/17 - 23u39

© belga.

De Kangoeroes uit Willebroek hebben vrijdag de openingswedstrijd van de EuroMillions Basket League anno 2017-2018 winnend afgesloten. Willebroek won bij Leuven Bears met 76-85.

De Amerikaanse spelverdeler Kenyon McNeail was de ster van de avond bij de Kangoeroes met 24 punten. Aan de rust stond Willebroek al zeven punten voor (37-44), maar de Leuvenaars trokken in het laatste kwart de score helemaal gelijk. In het slot konden de troepen van coach Damir Milacic de zege dan toch nog naar zich toe trekken.



Zaterdag ontvangt Aalst Luik, terwijl landskampioen Oostende naar Bergen trekt. Brussels, de verliezen finalist van vorig seizoen, neemt het in eigen huis op tegen Spirou Charleroi. Zondag ten slotte trekt Limburg United naar de Antwerp Giants.