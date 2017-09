Door: redactie

Jade Schokaert (24 jaar) is de eerste vrouwelijke voetbaltrainer in Vlaanderen die een mannenteam coacht. Met FC Marke uit vierde provinciale heeft ze dertig stevige kerels onder haar hoede. Ze is altijd de enige vrouw op het veld, maar toch voelt ze zich geen buitenbeentje.