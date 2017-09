Belgische mannen spelen voor plaats 19 tegen Hongarije

Door: redactie

15/09/17 - 23u43

© getty.

De Belgische tafeltennismannen (ITTF 29) spelen zaterdag op het EK voor landenteams in Luxemburg voor de negentiende plaats tegen Hongarije (ITTF 27). De Belgische vrouwen (ITTF 34) strijden in een duel met Griekenland (ITTF 39) voor de 25e plaats.

Nadat de Belgische mannen zich tot groepswinnaar hadden gekroond, speelden ze in de "Challenge Division" voor de plaatsen 17 tot 24. Vrijdag openden Cedric Nuytinck, Robin Devos, Florent Lambiet en Martin Allegro met een 3-1 overwinning tegen Tsjechië, waardoor de top 20 een zekerheid was. In de halve finales van de "Challenge Division" moesten de Belgen hun meerdere erkennen in Denemarken (1-3). In de kleine finale van deze tweede Europese afdeling nemen onze landgenoten het op tegen Hongarije. In de groepsfase namen de Belgische mannen na een spannend duel met 3-2 al eens de maat van de Hongaren.