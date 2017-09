Marcel Koller betaalt het gelag voor zwakke Oostenrijkse kwalificatiecampagne

Door: redactie

15/09/17 - 22u55

© photo news.

Het contract van Marcel Koller als bondscoach van Oostenrijk zal niet verlengd worden. Dat heeft de Oostenrijkse voetbalbond vrijdag bekendgemaakt.

Eind dit jaar loopt de overeenkomst van de 56-jarige Zwitser met de Oostenrijkse federatie af. Hij werd in november 2011 aangesteld toen Oostenrijk 72e was op de FIFA-ranking. Hij wist het Alpenland naar de tiende plaats te loodsen en kwalificeerde de Oostenrijkers voor het EK 2016, waar ze in de groepsfase sneuvelden.



De Oostenrijkers stelden echter teleur in de kwalificatiecampagne voor het WK 2018 en hebben nog slechts een waterkans om naar Rusland te gaan. Oostenrijk won slechts vier van zijn laatste 18 interlands. Met negen punten uit acht WK-kwalificatiewedstrijden is het pas vierde in groep D, achter Servië (18 ptn), Wales (14) en Ierland (13). Koller zal nog aan het roer staan tijdens de duels met Servië (6/10) en Moldavië (9/10). Een opvolger werd nog niet aangeduid.