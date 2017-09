Vos wint eerste rit in lijn en neemt leiderstrui over van D'Hoore

DMM

Lotto Belgium Tour De 30-jarige Nederlandse Marianne Vos (WM3) heeft vandaag de eerste rit in lijn van de Lotto Belgium Tour, met start en finish in Ninove na 114 kilometer, gewonnen. Ze haalde het voor Jolien D'hoore en de Amerikaanse Coryn Rivera. Vos neemt door de zege de leiderstrui over van proloogwinnaar D'hoore.