Annemiek van Vleuten proloogwinnaar in eigen stad

29/08/17 - 17u29 Bron: Belga

Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) heeft de proloog in de Boels Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. De Nederlandse tijdritkampioene legde het parcours van 4,3 kilometer in haar eigen Wageningen af in 5:47, goed voor een gemiddelde van 44,6 kilometer per uur. Ze was vijf seconden sneller dan haar landgenote Ellen van Dijk, de Europese kampioene in het tijdrijden. De Duitse Lisa Brennauer werd derde op 11 seconden. Ann-Sophie Duyck eindigde op 24 seconden op een elfde stek.

De 34-jarige Van Vleuten woont in Wageningen en kwam met de fiets naar de start. Ze was meer dan tevreden met haar zege. "Het is wel speciaal om in je eigen stad een koers te rijden. Ik kom net terug van een hoogtestage in Livigno en had heel veel zin in deze wedstrijd. Het was echt tof om hier te koersen, het leek wel alsof elke inwoner uit Wageningen me aanvuurde."



Van Vleuten dook als eerste onder de zes minuten. Alleen Van Dijk en Brennauer deden haar dat na, maar ook zij beten de tanden stuk op de scherpe chrono van Van Vleuten. "Nochtans heb ik niet alle risico's genomen", stelde Van Vleuten. "Ik reed niet op 100 procent, maar op 90 procent of zo. Ik had nog iets harder gekund."



Het is de zesde zege van het seizoen voor Van Vleuten en de vierde in de WorldTour. Eerder dit jaar won ze al La Course, de tijdrit en een rit in lijn in de Giro en een etappe in de Emakumeen Bira (2.1). Ze kroonde zich ook tot nationaal kampioene tegen de klok. .





