Medaillekoorts in zeilen & hockey, Super Sunday en stevig robbertje knokken: bij HLN.be zit u dit weekend op de eerste rij!

25/08/17 - 18u40

Dit weekend is er voor sportliefhebbers ééntje om duimen en vingers bij af te likken. Voetbal, Formule 1, hockey, zeilen, wielrennen en boksen: in elk van deze sporten staat er wel één en ander te beleven. Bij HLN.be zit u alweer op de eerste rij en dit is wat u zoal kan verwachten!

* Jupiler Pro League Het zwaartepunt in de vaderlandse competitie ligt natuurlijk op zondag, met een eerste 'Super Sunday'. Hoe herstelt Club zich van de Europese dreun in Athene tegen Standard, waar Sa Pinto na de vier op twaalf maar beter oogst? Welk topteam (met geviseerde trainer) komt als winnaar uit Gent-Anderlecht? En weet Oostende tegen revelatie en promovendus Antwerp (waar Jelle Van Damme zijn comeback op de Belgische velden kan maken) een eerste driepunter te vergaren? Wij brengen wedstrijdverslagen, videobeelden en prominente reacties! Je kan als voetbalfan trouwens LIVE tijdens (en tot een uur na) de matchen alle betwistbare fases, rode kaarten en goals meteen herbekijken met HLN Instant Replay. Hoe? Dat leer je hier! * Premier League Hier kon u al lezen waar Kristof Terreur, onze man in Engeland, dit weekend naar uitkijkt. We focussen natuurlijk op álle Belgen, met Bournemouth-City, United-Leicester en Chelsea-Everton als uitschieters.

... MAAR OOK NOG VEEL MEER

* EK hockey

Het Belgische hockey viert hoogtij, want zowel de Red Lions als de Red Panthers spelen dit weekend de finale van het EK hockey. Zorgen zij voor een dubbele triomf?



* WK zeilen

Evi Van Acker staat na acht regatta's op het wereldkampioenschap Laser Radial in het Nederlandse Medemblik op de eerste plaats. Morgen volgt, na twee finaleregatta's, de ontknoping van het WK!



* GP F1 Francorchamps

De Formule 1 is weer in het land. Editie 2017 van de Belgische Grand Prix wordt heel bijzonder. Stoffel Vandoorne rijdt zondag op het mythische circuit van Francorchamps namelijk voor het eerst in Formule 1 voor eigen publiek, als eerste Vlaming ooit.



* The Money Fight

In de nacht van zaterdag op zondag proberen Conor McGregor en Floyd Mayweather elkaar tegen het canvas te meppen. 'The Money Fight' lééft en dankzij HLN.be en Eleven Sports Network hoeft u geen enkele slag van de veelbesproken miljoenenkamp te missen. Zo pakken wij het zaterdagnacht aan!



* Vuelta

Dit weekend wachten de renners in de Vuelta twee lastige etappes. Zaterdag volgt na een lange aanloop de zware Alto Xorret de Catí. Die hindernis is slechts vijf kilometer lang, maar wel met stroken die oplopen tot 18 procent. Spektakel dus. Zondag finishen de renners boven op de steile Cumbre del Sol. Op die slothelling maakte Tom Dumoulin in 2015 indruk, toen hij na een knappe terugkeer alsnog de maat nam van Chris Froome.