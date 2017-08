Straffe ruildeal in NBA: Kyrie Irving trekt naar Boston, Cavs krijgen Isaiah Thomas

XC

Kyrie Irving stapt van de Cleveland Cavaliers over naar de Boston Celtics. Die krijgen in ruil sterspeler Isaiah Thomas, Ante Zizic, Jae Crowder en een eerste keuze bij de draft van 2018.

Kyrie Irving bereikte de voorbije drie seizoenen met Cleveland de finale van de NBA, met de titel in 2016 als hoogtepunt. "Hij is een van de beste schutters in de NBA. Hij heeft zijn waarde de voorbije drie jaar bewezen op het allerhoogste niveau, tijdens de NBA-finales. Hij werd kampioen, pakte olympisch goud en is een viervoudig All-Star", zegt een tevreden Celtics-topman Danny Ainge. "Wij zijn ervan overtuigd dat zijn beste jaren nog moeten komen."



In ruil voor Irving laat Boston drie spelers naar Cleveland gaan. Het zijn guard Isaiah Thomas (de vedette van het team), forward Jae Crowder en center Ante Zizic. De Cavs krijgen ook de eerste keuze van de Brooklyn Nets in de draft 2018.



Het vertrek van de 25-jarige Irving bij de Cavs is geen verrassing. Vorige maand had hij het bestuur om een transfer verzocht omdat hij niet langer in de schaduw van superster LeBron James wil staan.



Bij Boston komt Irving terecht in een team waar hij wel dé ster zal zijn. De Celtics werden vorig seizoen eerste in de Eastern Conference na de reguliere competitie. In de Conferencefinale verloor Boston met 1-4 van ... Cleveland, dat vervolgens in de grote finale op Golden State botste (1-4).

