Tom Dumoulin na eindzege BinckBank Tour: "Puzzel viel in elkaar"

Door: redactie

13/08/17 - 17u25 Bron: Belga

© belga.

Tom Dumoulin (Sunweb) gaf vandaag de eindzege niet meer uit handen in de slotetappe van de BinckBank Tour (WorldTour). De Nederlander werd derde in de slotrit, pakte zo nog wat bonificatieseconden en in de eindstand zette hij zo Tim Wellens op 17 seconden. Jasper Stuyven, die de laatste rit won, vervolledigde het podium op 46 seconden. Na de Giro is de BinckBank Tour de tweede WorldTour-rittenkoers die Dumoulin dit seizoen op zijn naam schrijft.

"Dit was het doel en dat hebben we bereikt", straalde Dumoulin. "In Breda tijdens de ploegvoorstelling gaf ik al mee dat ik kwam voor de eindzege. Nu heb ik deze groene trui definitief in mijn bezit. Ik heb wat geluk gehad, naast goede benen. De puzzel viel echt wel in elkaar."



"Toen ik even niet mee ging in deze slotrit controleerde de ploeg wel alles. Ik kon na verloop van tijd weer aansluiten bij mijn naaste concurrenten. Het was vandaag vooral letten op de bewegingen van Tim Wellens. Ik speelde zijn schaduw en stelde al snel vast dat hij het op enkele hellingen knap lastig had. Meteen wist ik dat het binnen zou zijn. Ik slaagde dus in mijn opzet om deze rittenkoers te winnen."