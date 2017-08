Kristoff sprint naar zege op eigen bodem in tweede etappe Arctic Race, Teuns blijft leider

Door: redactie

Kersvers Europees kampioen Alexander Kristoff heeft zijn eerste overwinning beet in de blauw-witte sterrentrui. De Noor sprintte in de Arctic Race (Noo/2.BC) naar de zege na 184,5 km van Sjovegan naar Bardufoss. De Fransman Hugo Hofstetter (Cofidis) en de Italiaan Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) werden respectievelijk tweede en derde in de tweede etappe. Met Robin Stenuit (4e), Roy Jans (9e) en Eliot Lietaer (10e) eindigden drie Belgen in de top tien. Dylan Teuns (BMC) behoudt zijn leiderstrui.