Sammy Bossut gaat vrijdag onder het mes en is drie maanden out

Door: redactie

8/08/17 - 18u50 Bron: Belga

© photo news.

Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut wordt vrijdag geopereerd aan de buikspieren. De revalidatie zal drie maanden duren. Dat heeft Essevee vandaag bekendgemaakt.

De 31-jarige Bossut liep een blessure aan de buikspieren op tijdens de bekerfinale van 18 maart tegen KV Oostende (zege voor Zulte Waregem na strafschoppen). "De doelman van Essevee werkte tijdens de play-offs en in het tussenseizoen hard aan zijn revalidatie om de voorbereiding op het nieuwe seizoen fit aan te vatten", zo klinkt het op de clubwebsite. "Een reactie, na intensievere trainingen, houdt Sammy langer dan voorzien aan de kant. In overleg met de sportieve en medische staf werd beslist om het letsel aanstaande vrijdag operatief te behandelen."



De van Juventus gehuurde Nicola Leali en Louis Bostyn, de eerste twee competitiewedstrijden in doel, zullen in afwezigheid van Bossut strijden voor de plek onder de lat.